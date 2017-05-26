Сонг может сменить "Рубин" на "Марсель"

"Марсель" рассматривает вариант с приобретением у "Рубина" полузащитника Александра Сонга, утверждает France Football. Однако, по информации источника, зарплата 29-летнего камерунца в размере 3-4 миллионов евро вызывает сомнения у спортивного директора французского клуба Андони Субисарреты, поэтому пока не последовало официального предложения. Также отмечается, что "Марсель" продолжает переговоры с "Ромой" по выкупу прав на экс-хавбека московского "Динамо" Вильяма Венкера.

В минувшем сезоне Сонг сыграл в 16 матчах чемпионата России и сделал 3 голевые передачи.