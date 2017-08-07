Снайдер будет играть в "Ницце" под 10-м номером

"Ницца" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с полузащитником Весли Снайдером. Об условиях соглашения на данный момент не сообщается.

В новой команде 33-летний голландец будет выступать под 10-м номером, который отдал ему Микаэль Ле Биан. Вчера футболист прошел медицинское обследование. Его предыдущим клубом был "Галатасарай", за который он провел 175 матчей, забил 45 мячей и отдал 44 голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы, как "Аякс", "Реал" и "Интер".