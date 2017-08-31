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00:53 | Футбол — Трансферы

Смолов процитировал Гнойного: "Лучше я сдохну ноунеймом..."

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в Инстаграме выложил свое фото в футболке "быков" и процитировал Гнойного, героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном

"Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой", - написал Смолов.

Что именно имел в виду Смолов, можно только догадываться. Напомним, что в последний день трансферного окна он может уйти из "Краснодара".

Дзюба и Смолов: усеть за 24 часа

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

В общем-то, не так важно, что имел ввиду Смолов. Но то, что он цитирует Г, уже о многом говорит.

01:04

yarosuso

Решено. Смолов в Хабаровск переходит - будет спасать команду от вылета

01:02