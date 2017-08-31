Смолов процитировал Гнойного: "Лучше я сдохну ноунеймом..."

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в Инстаграме выложил свое фото в футболке "быков" и процитировал Гнойного, героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном.

"Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой", - написал Смолов.

Что именно имел в виду Смолов, можно только догадываться. Напомним, что в последний день трансферного окна он может уйти из "Краснодара".

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