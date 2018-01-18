Смолов находится в сфере интересов "Севильи"

"Севилья" заинтересована в трансфере нападающего "Краснодара" Федора Смолова, утверждает Mundo Deportivo. Он рассматривается в качестве одного из вариантов усиления атакующей линии команды, однако приоритетом является форвард "Челси" Миши Батшуайи.

При этом отмечается, что 27-летний россиянин мог перейти в "Севилью" еще в 2016 году, однако тогда испанцы приобрели Виссама Бен Йеддера и Лусиано Вьетто.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Смолова в зимнее трансферное окно является "Вест Хэм". Также интерес к лучшему бомбардиру чемпионата России приписывают "Спартаку", "Зениту", "Наполи", дортмундской "Боруссии" и даже "Реалу".

В текущем сезоне Смолов провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи в чемпионате России.

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