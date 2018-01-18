Смолов находится в сфере интересов "Севильи"

"Севилья" заинтересована в трансфере нападающего "Краснодара" Федора Смолова, утверждает Mundo Deportivo. Он рассматривается в качестве одного из вариантов усиления атакующей линии команды, однако приоритетом является форвард "Челси" Миши Батшуайи.
При этом отмечается, что 27-летний россиянин мог перейти в "Севилью" еще в 2016 году, однако тогда испанцы приобрели Виссама Бен Йеддера и Лусиано Вьетто.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Смолова в зимнее трансферное окно является "Вест Хэм". Также интерес к лучшему бомбардиру чемпионата России приписывают "Спартаку", "Зениту", "Наполи", дортмундской "Боруссии" и даже "Реалу".
В текущем сезоне Смолов провел 13 матчей, забил 10 голов и отдал 4 передачи в чемпионате России.
Одержимый
Утверждает Мундо) Ну даже не знаю, СЭ а остались те, кто еще не заинтересован?
16:28
ЮКИ
и каков Объём сферы?влезет в неё федот?
16:15
Stiffupperlip
Куда только не сплавляют парня журналисты-фантазеры. А он, бедный, мечется между умными и красивыми.
14:11
asc0002
Смолов ждет предложения от Реала, это все не его уровень)
13:52
abs68
Рюрик 09 13:49 - опередил+++++
13:51
Рюрик 09
В общем вся Европа бьётся за Смолова!)))) Жаль только что Европа об этом не знает.)))))))))))))
13:49