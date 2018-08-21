СМИ: Зинченко близок к аренде в "Бетис"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может в ближайшее время стать игроком "Бетиса", сообщают британские СМИ.
По данным The Sun, игрок близок к переходу в "Бетис" на правах аренды. Соглашение в таком случае будет рассчитано на один сезон. В "Сити" согласны на такой вариант. Ранее украинец отказался от перехода в "Вулверхэмптон".
21-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Сити". В нынешнем сезоне он пока не выходил на поле.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/