СМИ: Зинченко близок к аренде в "Бетис"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может в ближайшее время стать игроком "Бетиса", сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, игрок близок к переходу в "Бетис" на правах аренды. Соглашение в таком случае будет рассчитано на один сезон. В "Сити" согласны на такой вариант. Ранее украинец отказался от перехода в "Вулверхэмптон".

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Сити". В нынешнем сезоне он пока не выходил на поле.