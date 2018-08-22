СМИ: Зидан сменит Аллегри в "Ювентусе" в 2019 году

Зинедин Зидан станет новым главным тренером "Ювентуса" в следующем сезоне, утверждает El Mundo Deportivo. Француз сменит в этой должности Массимилиано Аллегри, руководящего туринцами с 2014 года. Под его руководством "Юве" выиграл все четыре чемпионата Италии.

Этим летом Зидан покинул "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. Из мадридского клуба в "Ювентус" в межсезонье перешел пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

В бытность футболистом Зидан пять лет защищал цвета "Ювентуса" - с 1996 по 2001 год, после чего перешел в "Реал" за рекордную на тот момент сумму в 75 миллионов евро.