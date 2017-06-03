СМИ: "Зенит" ведет переговоры с Брозовичем

В летнее трансферное окно "Зенит" может приобрести нескольких игроков у "Интера". Как утверждает Sky Sports, новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини хочет видеть в команде полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.
24-летний хорват в минувшем сезоне сыграл в 28 матчах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи, а на счету 25-летнего колумбийца - 1 гол и 1 голевая передача в 34 встречах.
Также отмечается, что "Зенит" может начать переговоры по переходам нападающего Эдера и защитника Андреа Раноккиа.
Методы Манчини: Дорого, ярко и стильно. как работает новый тренер "Зенита"
Патриот Сибири
Это все ерунда, главное - когда Зенит начнет вести переговоры с Мутко. Пора возвращать блудного сына из Спартака.
09:07
TooM
Брозович в порядке, в наш чемпионат легко войдет.
09:05
Курдин
Странно все это, такие покупки, цыгану меньше полномочий на покупки давали
08:55