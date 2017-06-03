08:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Зенит" ведет переговоры с Брозовичем

3

В летнее трансферное окно "Зенит" может приобрести нескольких игроков у "Интера". Как утверждает Sky Sports, новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини хочет видеть в команде полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

24-летний хорват в минувшем сезоне сыграл в 28 матчах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи, а на счету 25-летнего колумбийца - 1 гол и 1 голевая передача в 34 встречах.

Также отмечается, что "Зенит" может начать переговоры по переходам нападающего Эдера и защитника Андреа Раноккиа.

Методы Манчини: Дорого, ярко и стильно. как работает новый тренер "Зенита"

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Патриот Сибири

Это все ерунда, главное - когда Зенит начнет вести переговоры с Мутко. Пора возвращать блудного сына из Спартака.

09:07

TooM

Брозович в порядке, в наш чемпионат легко войдет.

09:05

Курдин

Странно все это, такие покупки, цыгану меньше полномочий на покупки давали

08:55