СМИ: "Зенит" требует у "Челси" 40 миллионов евро за Паредеса

"Челси" ведет переговоры с "Зенитом" о трансфере хавбека Леандро Паредеса. Как утверждает портал Goal, сине-бело-голубые требуют 40 миллионов евро за 24-летнего аргентинца.

В приобретении Паредеса лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри. Итальянский специалист рассматривает аргентинца в качестве замены хавбеку Сеску Фабрегасу, перешедшему в "Монако". Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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