СМИ: "Зенит" может приобрести Роббена

"Зенит" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Баварии" и сборной Голландии Арьена Роббена, сообщает Itasportpress. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2017 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" может отпустить игрока за 10 миллионов евро. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге заявлял, что стороны готовы к переговорам по новому контракту футболиста. За "Баварию" голландец играет с 2009 года, провел за команду 233 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 79 голевых передач.