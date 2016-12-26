15:31 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Зенит" может приобрести Роббена

0
0
0
16

"Зенит" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Баварии" и сборной Голландии Арьена Роббена, сообщает Itasportpress. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2017 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" может отпустить игрока за 10 миллионов евро. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге заявлял, что стороны готовы к переговорам по новому контракту футболиста. За "Баварию" голландец играет с 2009 года, провел за команду 233 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 79 голевых передач.

0
0
0
16
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

Parasenok

опять страна недосчитаеццо детских садиков )

17:53

maxscorp78

жирнющая утятина

17:51

baddy

Да уж уже слюни потекли. В такой задрипанный клубишко Роббен, да ещё после Баварии не пойдёт.

17:50

паоло росси

кому роббен, а кому самедов...

17:50

echo2011

Еще один напарник Фалькао,который к нам не поедет.

17:28

футбол_2018

Замена Кокшина!!!

17:13

Jean4

Если только рассматривать это приобретение как чисто имиджевое, то потянет, а так не знаю, есть ли толк? Турецкие клубы тоже "возрастных громких имен" набрали в команду, да вот только что-то в еврокубках им это не помогло. Где были, там и остались.

16:54

James Gang

Часто ломается Роббен, нафига его покупать?

16:48

БорщисалО

Ага. На Шатова поменяют, с доплатой.. от Баварии..

16:34

infeneon

Очередной шедевр будет, как с Луневым, он еще недавно 50 тысяч стоил а Зенит его за 3.5 миллиона купил. Угадайте куда разница пошла? Ответ у Митрофаныча. Робена за 15-ку купят, через год-полтора он совсем сдаст и бесплатно уйдет на пенсию + зарплата будет лямов 5 в год итого на круг 20-25 лямов за престарелого игрока - отличный бизнес!

16:34

mikeV

А прикольно было бы!

16:04

King's Bounty IIII

Бабушки Роббена не потянут...хотя если сыкономить на детских утренниках...

15:47

lordblack

Воу воу мешки, Адриано забирайте из Милана. Бабушки Роббена не простят.

15:46

shpasic

аххахахахаха))

15:46

СереХа

Луческу с таким материалом не работает, только с бразильскими талантами. Утка.

15:45

serzheo

)))))

15:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ