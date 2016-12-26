СМИ: "Зенит" может приобрести Роббена

"Зенит" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Баварии" и сборной Голландии Арьена Роббена, сообщает Itasportpress. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2017 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Отмечается, что "Бавария" может отпустить игрока за 10 миллионов евро. Ранее исполнительный директор немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге заявлял, что стороны готовы к переговорам по новому контракту футболиста. За "Баварию" голландец играет с 2009 года, провел за команду 233 матча, в которых забил 121 мяч и отдал 79 голевых передач.
Parasenok
опять страна недосчитаеццо детских садиков )
17:53
maxscorp78
жирнющая утятина
17:51
baddy
Да уж уже слюни потекли. В такой задрипанный клубишко Роббен, да ещё после Баварии не пойдёт.
17:50
паоло росси
кому роббен, а кому самедов...
17:50
echo2011
Еще один напарник Фалькао,который к нам не поедет.
17:28
футбол_2018
Замена Кокшина!!!
17:13
Jean4
Если только рассматривать это приобретение как чисто имиджевое, то потянет, а так не знаю, есть ли толк? Турецкие клубы тоже "возрастных громких имен" набрали в команду, да вот только что-то в еврокубках им это не помогло. Где были, там и остались.
16:54
James Gang
Часто ломается Роббен, нафига его покупать?
16:48
БорщисалО
Ага. На Шатова поменяют, с доплатой.. от Баварии..
16:34
infeneon
Очередной шедевр будет, как с Луневым, он еще недавно 50 тысяч стоил а Зенит его за 3.5 миллиона купил. Угадайте куда разница пошла? Ответ у Митрофаныча. Робена за 15-ку купят, через год-полтора он совсем сдаст и бесплатно уйдет на пенсию + зарплата будет лямов 5 в год итого на круг 20-25 лямов за престарелого игрока - отличный бизнес!
16:34
mikeV
А прикольно было бы!
16:04
King's Bounty IIII
Бабушки Роббена не потянут...хотя если сыкономить на детских утренниках...
15:47
lordblack
Воу воу мешки, Адриано забирайте из Милана. Бабушки Роббена не простят.
15:46
shpasic
аххахахахаха))
15:46
СереХа
Луческу с таким материалом не работает, только с бразильскими талантами. Утка.
15:45
serzheo
)))))
15:41