СМИ: "Зенит" интересуется Самарисом и Тайсоном

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис может продолжить карьеру в "Зените", сообщает zerozero.pt. По информации источника, стороны уже начали переговоры. В текущем сезоне хавбек сборной Греции провел только 6 матчей в чемпионате Португалии, из них только один отыграл полностью.

Еще одной из трансферных целей "Зенита" является хавбек "Шахтера" Тайсон, знакомый по работе в донецком клубе главному тренеру питерцев Мирче Луческу.

На данный момент "Зенит" подписал контракт с двумя футболистами - вратарем Андреем Луневым и полузащитником Эрнани.