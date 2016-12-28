15:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Зенит" интересуется Самарисом и Тайсоном

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Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис может продолжить карьеру в "Зените", сообщает zerozero.pt. По информации источника, стороны уже начали переговоры. В текущем сезоне хавбек сборной Греции провел только 6 матчей в чемпионате Португалии, из них только один отыграл полностью. 

Еще одной из трансферных целей "Зенита" является хавбек "Шахтера" Тайсон, знакомый по работе в донецком клубе главному тренеру питерцев Мирче Луческу

На данный момент "Зенит" подписал контракт с двумя футболистами - вратарем Андреем Луневым и полузащитником Эрнани.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aravir

По Самарису есть сомнения. А вот обезьянку очередную могут взять.

15:47

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