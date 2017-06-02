СМИ: "Зенит" интересуется Паредесом, Мурильо и Кейта

"Зенит" этим летом может подписать трех игроков из чемпионата Италии, утверждает laroma24.it. Одним из них является полузащитник "Ромы" Леандро Паредес. Также питерцы хотят приобрести защитника "Интера" Джейсона Мурильо и форварда "Лацио" Бальде Кейта. Ранее сообщалось, что в расширенный трансферный лист "Зенита" входит нападающий "Торино" Андреа Белотти, чьи отступные составляют 100 миллионов евро.

Напомним, что на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский тренер Роберто Манчини, сменивший Мирчу Луческу.

Роберто Манчини: "В новом сезоне "Зенит" обязательно завоюет трофеи"