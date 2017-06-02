СМИ: "Зенит" интересуется Паредесом, Мурильо и Кейта

"Зенит" этим летом может подписать трех игроков из чемпионата Италии, утверждает laroma24.it. Одним из них является полузащитник "Ромы" Леандро Паредес. Также питерцы хотят приобрести защитника "Интера" Джейсона Мурильо и форварда "Лацио" Бальде Кейта. Ранее сообщалось, что в расширенный трансферный лист "Зенита" входит нападающий "Торино" Андреа Белотти, чьи отступные составляют 100 миллионов евро.
Напомним, что на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский тренер Роберто Манчини, сменивший Мирчу Луческу.
Роберто Манчини: "В новом сезоне "Зенит" обязательно завоюет трофеи"
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Alexandr_36_Zenit1925
Гайса из Bundesligi
19:45
Andrewxyz
Госкомпания Газпром все купит, на деньги дорогих россиян.
19:37
Millwall82
По коллеру Кейта не подходит. Передес классный молодой игрок, но сезон неоднозначный провел. Мурильо за Интер не играл совсем. Зачем он Зениту? Из Байера бы прикупили кого. Там полно очень талантливой немецкой молодежи, но сезон Байер провалил, знач и цены на молодежь кусаться не будут.
19:37
Тот самый Зануда
Да чеготам мелочиться,скупить всю серию А!
19:31