СМИ: "Зенит" готов подписать контракт с Баделем, игрок хочет в "Милан"

"Зенит" продолжает проявлять интерес к хорватскому полузащитнику Милану Баделю, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Питерский клуб готов закрыть сделку в ближайшее время, но пока игрок взял паузу.

Бадель хочет подписать контракт с "Миланом" и ждет развития ситуации со сменой владельцев клуба. Кроме того, ранее хорватский агент Младен Клишкиниц сообщил "СЭ", что у Баделя есть много предложений из Италии и Англии.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. В сезоне-2017/18 он играл за "Фиорентину", в составе которой провел 27 матчей, забив 2 мяча и сделав один голевой пас. Бадель выступал за сборную Хорватии на ЧМ-2018.