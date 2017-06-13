09:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Зенит" готов начать переговоры по трансферу Леандро Паредеса

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"Рома" и "Зенит" готовы вступить в переговоры по трансферу полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает Sky Sport, главный тренер российского клуба Роберто Манчини лично заинтересован в подписании 22-летнего аргентинца. Римляне готовы расстаться с игроком, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.

Действующий контакт Паредеса с "Ромой" рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Shinku

Ох, тяжело ему будет у нас с такой фамилией

09:55

самарец

не хочет?? заставим ! не умеет? научим

09:48