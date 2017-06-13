СМИ: "Зенит" готов начать переговоры по трансферу Леандро Паредеса

"Рома" и "Зенит" готовы вступить в переговоры по трансферу полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает Sky Sport, главный тренер российского клуба Роберто Манчини лично заинтересован в подписании 22-летнего аргентинца. Римляне готовы расстаться с игроком, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию.

Действующий контакт Паредеса с "Ромой" рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.