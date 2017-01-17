СМИ: защитник "Зари" продолжит карьеру в РФПЛ

Белорусский защитник "Зари" Михаил Сиваков перейдет в один из клубов российской премьер-лиги, утверждет sportarena.com. В ближайшее время он отправится на зимние сборы. По информации источника, футболист попытается зарекомендовать себя в команде, отправившейся на зарубежные сборы 14 или 15 января.

Сиваков защищает цвета "Зари" с 2015 года. В общей сложности за луганский клуб он провел 48 матчей и забил 1 гол.