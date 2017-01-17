17:37 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: защитник "Зари" продолжит карьеру в РФПЛ

0
0
0

Белорусский защитник "Зари" Михаил Сиваков перейдет в один из клубов российской премьер-лиги, утверждет sportarena.com. В ближайшее время он отправится на зимние сборы. По информации источника, футболист попытается зарекомендовать себя в команде, отправившейся на зарубежные сборы 14 или 15 января.

Сиваков защищает цвета "Зари" с 2015 года. В общей сложности за луганский клуб он провел 48 матчей и забил 1 гол.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/sivakov-ujdet-v-klub-iz-rossii/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ