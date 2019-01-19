СМИ: Защитник "Порту" Эдер может перейти в "Реал"

"Реал" хочет подписать защитника "Порту" Эдер Милитау, сообщают испанские СМИ.

По информации Marca, испанский клуб близок к договоренности с игроком. Прямых переговоров между клубами пока не было. "Порту" устроит только сумма в 50 миллионов евро, прописанная в контракте.

Если трансфер состоится, то игрок присоединится к новой команде в следующем сезоне. При этом после 15 июля его стоимость поднимется до 75 миллионов евро, если его никто не купит раньше.

21-летний бразилец в текущем сезоне провел 24 матча за "Порту" и забил два мяча при двух голевых передачах.

Все о чемпионате Испании – здесь