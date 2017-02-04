18:20 4 февраля | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: защитник "Кубани" может перейти в "Крылья Советов"

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Защитник "Кубани" Георгий Зотов в ближайшее время может перейти в "Крылья Советов", сообщает Sportbox.ru. Контракт 27-летнего футболиста с краснодарским клубом истек 31 января, поэтому в самарский клуб он может перейти на правах свободного агента. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В данный момент игрок приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. В текущем сезоне чемпионата ФНЛ он провел 23 матча и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI714491_Zashhitnik_Kubani_perehodit_v_Krylja_Sovetov

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