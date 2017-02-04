СМИ: защитник "Кубани" может перейти в "Крылья Советов"

Защитник "Кубани" Георгий Зотов в ближайшее время может перейти в "Крылья Советов", сообщает Sportbox.ru. Контракт 27-летнего футболиста с краснодарским клубом истек 31 января, поэтому в самарский клуб он может перейти на правах свободного агента. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В данный момент игрок приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. В текущем сезоне чемпионата ФНЛ он провел 23 матча и не отметился результативными действиями.