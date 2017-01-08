СМИ: Защитник "Енисея" может продолжить карьеру в Китае

Защитник "Енисея" Валерий Кичин в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая, утверждает "Голеада" со ссылкой на источник из окружения футболиста. Капитан сборной Кыргызстана заинтересовал сразу 4 китайских клуба: "Хэбэй", "Чунцин Лифань", "Шаньдун" и "Ляонин".

Примечателен тот факт, что 24-летний футболист является азиатом, а лимит на легионеров в чемпионате Китае допускает наличие в команде пятерых иностранцев, из которых один обязательно должен быть из Азии.

В текущем сезоне Кичин, который также выступал в России за "Тюмень", "Анжи", "Уфу" и нижегородскую "Волгу", сыграл в 10 матчах и забил 1 гол.