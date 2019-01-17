СМИ: защитник "Челси" Эмерсон может перейти в "Ювентус"

Защитник "Челси" Эмерсон может стать игроком "Ювентуса". Как утверждает Calcio Mercato, 24-летний бразилец является основной трансферной целью "бьянконери" в январское трансферное окно.

Эмерсон рассматривается "Ювентусом" в качестве резервного игрока, который будет выходить на замену вместо защитника Алекса Сандру. Контракт бразильца с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Эмерсон провел 10 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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