СМИ: Защитник "Бока Хуниорс" Балерди прошел медосмотр в "Боруссии"

Защитник "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди сегодня прошел медосмотр в дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает немецкое издание Ruhr Nachrichter.

Сообщается, что 19-летний футболист вскоре должен подписать долгосрочный контракт с немецким клубом. По информации Reuters, Балерди подпишет пятилетний контракт, а сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Летом игроком интересовалась "Барселона", которая была готова заплатить за защитника 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Балерди провел пять матчей в чемпионате Аргентины.

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