СМИ: Защитник "Барселоны" Марлон перейдет в "Сассуоло"

"Сассуоло" подпишет защитника "Барселоны" Марлона, сообщают Sky Sport Italia и Mundo Deportivo. Ранее была информация об интересе к нему со стороны "Шальке".

Сообщается, что итальянский клуб заплатит за него шесть миллионов евро и может доплатить еще столько же в виде бонусов. Контракт будет рассчитан на пять лет.

22-летний бразилец в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Ниццу". Всего он провел за команду 27 матчей.