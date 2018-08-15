20:08 | Футбол — Трансферы

СМИ: Защитник "Барселоны" Марлон перейдет в "Сассуоло"


"Сассуоло" подпишет защитника "Барселоны" Марлона, сообщают Sky Sport Italia и Mundo Deportivo. Ранее была информация об интересе к нему со стороны "Шальке".

Сообщается, что итальянский клуб заплатит за него шесть миллионов евро и может доплатить еще столько же в виде бонусов. Контракт будет рассчитан на пять лет.

22-летний бразилец в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Ниццу". Всего он провел за команду 27 матчей.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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