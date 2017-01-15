09:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: зарплата Луиза Адриану в "Спартаке" составит 4,5 миллиона евро

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Нападающий Луиз Адриану будет получать в "Спартаке" 4,5 миллиона евро в год, утверждает La Gazzetta dello Sport. Бразилец переходит в московский клуб из "Милана", официально сделка будет оформлена в ближайшее время. 

 
ЛУИЗ АДРИАНУ."Луиз Адриану не из тех бразильцев, кто нарушает режим"

По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат. Контракт с ним будет заключен на 2,5 года. 

12 января форвард прошел медобследование в одной из итальянских клиник, а на следующий день главный тренер "Спартака" Массимо Каррера встретился с ним и вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани.

"Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Андрей Палыч 1979

Вот лошары!

09:36

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