СМИ: "Ювентус" заинтересован в приобретении Сане

"Ювентус" хочет приобрести нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, утверждает calciomercato. В покупке 22-летнего немца лично заинтересован президент "бьянконери" Андреа Аньелли.

Ранее сообщалось о разногласиях, возникших между Сане и главным тренером "горожан" Хосепом Гвардьолой. Трансферная стоимость форварда составляет 150 миллионов евро.

Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе манчестерского клуба он становился чемпионом Англии. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "горожан", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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