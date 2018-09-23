07:52 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ювентус" заинтересован в приобретении Сане

Обсудить
0

"Ювентус" хочет приобрести нападающего "Манчестер Сити"  Лероя Сане, утверждает calciomercato. В покупке 22-летнего немца лично заинтересован президент "бьянконери" Андреа Аньелли.

Ранее сообщалось о разногласиях, возникших между Сане и главным тренером "горожан" Хосепом Гвардьолой. Трансферная стоимость форварда составляет 150 миллионов евро.

Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе манчестерского клуба он становился чемпионом Англии. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "горожан", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Все о трансферах - здесь

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...