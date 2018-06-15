СМИ: "Ювентус" согласовал контракт с Головиным

"Ювентус" уже согласовал условия контракта с полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным​, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Теперь туринцы должны договориться о трансферной стоимости с ЦСКА. Сделка еще далека от завершения, так как официальные переговоры с российским клубом еще не начались.

Также отмечается, что цена на Головина должна вырасти после того, как в стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0), а хавбек ЦСКА отметился двумя голевыми передачами и голом со штрафного на последних секундах встречи. Первоначально сумма трансфера могла составить от 18 до 20 миллионов евро.

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

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