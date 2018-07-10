СМИ: "Ювентус" проведет презентацию Роналду 21 июля

"Ювентус" планирует провести презентацию нападающего Криштиану Роналду 21 июля, сообщает AS со ссылкой на Sky Sports Italia. В этот же день 33-летний португалец пройдет медосмотр в туринском клубе.

Сегодня "Реал" объявил о переходе форварда в "Ювентус".

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".