СМИ: "Ювентус" предложит Пьяничу новый контракт

"Ювентус" планирует предложить своему полузащитнику Миралему Пьяничу новый контракт, утверждает Tuttosport. Руководство туринского клуба обеспокоено интересом "Барселоны" к 28-летнему боснийцу.

Каталонский клуб ведет поиски хавбека, способного заменить Андреса Иньесту, и считает Пьянича идеальной кандидатурой. Предполагается, что "Ювентусу" придется существенно увеличить зарплату боснийца, чтобы убедить его не перебираться в "Барселону".

В минувшем сезоне Пьянич провел 49 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.