СМИ: "Ювентус" попробует вернуть Погба, если представится возможность

"Ювентус" не против вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, у хавбека остались хорошие отношения с игроками и работниками "Ювентуса". Также у него много друзей в Турине. Если представится возможность, "Ювентус" попробует его вернуть. Ранее в СМИ сообщалось, что француз, возможно, покинет "МЮ".

В текущем сезоне 25-летний Поль Погба провел 14 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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