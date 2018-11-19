СМИ: "Ювентус" планирует подписать Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе может покинуть клуб. Как утверждает Tuttosport, на 19-летнего француза претендует "Ювентус".

Туринский клуб хочет создать мощную атакующую связку из нападающих с участием Мбаппе и Криштиану Роналду. Ради приобретения французского футболиста "Ювентус" планирует расстаться с форвардами Пауло Дибалой и Марио Манджукичем.

Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 результативных передачи.

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