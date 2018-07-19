СМИ: "Ювентус" отклонил предложение "Челси" по Игуаину и Ругани

"Ювентус" отклонил первое предложение "Челси" по трансферу нападающего Гонсало Игуаина и защитника Даниэле Ругани, утверждает Premium Sport. "Синие" предложили 90 миллионов евро за обоих игроков, но туринский клуб намерен продать их за 100 миллионов евро.

Стоимость Игуаина оценивается в 60 миллионов евро, Ругани - в 40. Сообщается, что оба футболиста желают покинуть команду, поскольку Игуаин опасается за свое место в стартовом составе из-за приходу Криштиану Роналду, а Ругани недоволен количеством игрового времени, предоставляемым ему главным тренером "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне Игуаин провел в составе "Ювентуса" 50 матчей и забил 23 гола. Ругани провел 26 матчей, отметился 2 голами и 2 результативными передачами.