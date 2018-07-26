СМИ: "Ювентус" назвал условие, при котором расстанется с Игуаином

"Ювентус" продаст нападающего Гонсало Игуаина за сумму, начинающуюся от 60 миллионов евро, утверждает calciomercato. На 30-летнего аргентинца претендуют "Челси" и "Милан".

Сообщается, что для приобретения Игуаина, "Милану" придется продать нападающих Николу Калинича, Карлоса Бакку и Андре Силву. Сам форвард заинтересован в уходе из "Ювентуса", поскольку опасается за место в стартовом составе из-за прихода Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола.