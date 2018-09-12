СМИ: "Ювентус" летом 2019 года попытается вернуть Погба

Руководство "Ювентуса" после завершения сезона-2018/19 попытается подписать контракт с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает Tuttosport. Французский хавбек уже выступал за туринцев в период с 2012 по 2016 год.

По информации источника, "джокером" в переговорах с 25-летним чемпионом мира станет фактор Криштиану Роналду. В "старой синьоре" полагают, что Погба будет интересно сыграть в одной команде с пятикратным обладателем "Золотого мяча". Интерес к полузащитнику также проявляет "Барселона".

Помимо хавбека, "Ювентус" летом 2019 года попытается переманить бывшего одноклубника португальского форварда – Марселу.

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года, соглашение Марселу с "Реалом" – до конца сезона-2021/22.