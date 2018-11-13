СМИ: "Ювентус" интересуется тремя игроками сборной Италии

"Ювентус" проявляет интерес к трем молодым игрокам, которые выступают за сборную Италии. Как утверждает Tuttosport, в трансферный список "бьянконери" вошли 21-летний нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза, 21-летний хавбек "Кальяри" Николо Барелла и 18-летний полузащитник "Брешии" Сандро Тонали.

Сайт transfermarkt оценивает Кьезу в 50 миллионов евро, Бареллу - в 30 миллионов евро, в Тонали - в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Кьеза провел 12 игр в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Барелла принял участие в 13 встречах и отметился одним забитым мячом. Тонали провел 11 игр в серии B, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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