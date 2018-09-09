СМИ: "Ювентус" и "МЮ" могут обменяться игроками

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться футболистами. Как утверждает calciomercato, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет приобрести нападающего "бьянконери" Пауло Дибалу.

Португальский специалист готов отпустить 25-летнего хавбека Поля Погба в Турин в обмен на 24-летнего аргентинца. Сам Дибала хочет покинуть "Ювентус" в связи с недостатком игровой практики после перехода нападающего Криштиану Роналду.

Туринский клуб готов расстаться с Дибалой за 120 миллионов евро, однако включение Погба в сделку существенно изменит эту сумму.

В текущем сезоне Дибала провел 2 матча за "Ювентус" и не отметился результативными действиями. Погба принял участие в 4 играх за "МЮ" и забил 2 гола.

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