СМИ: "Ювентус" и "Интер" сразятся за Езила

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может покинуть клуб. Как утверждает TMW, на 30-летнего немца претендуют "Ювентус" и "Интер".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в уходе Езила. Немец находится в напряженных отношениях с испанским специалистом - тот не включил его в заявку на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (0:1). Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Езил провел 16 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь