СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Погба и Марселу

"Ювентус" хочет приобрести хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и защитника "Реала" Марселу. Как утверждает Tuttosport, руководство туринского клуба хочет привлечь еще больше звездных игроков после перехода нападающего Криштиану Роналду.

Сообщается, что предпочтительным вариантом является Погба. "Ювентус" рассчитывает обменять защитника Алекса Сандру и определенную сумму денег на 25-летнего француза.

Кроме того, "бьянконери" знают о желании Марселу покинуть "Реал" и рассчитывают, что 30-летний бразилец захочет присоединиться к команде, за которую играет его бывший партнер по мадридскому клубу Роналду.

В текущем сезоне Погба провел 11 матчей за "МЮ", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Марселу принял участие в 8 встречах в составе "Реала", отметился 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

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