СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Марселу

"Ювентус" заинтересован в приобретении защитника "Реала" Марселу. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб рассчитывает обменять защитника Алекса Сандру на 30-летнего бразильца в январе.

Сообщается, что Марселу находится в напряженных отношениях с новым главным тренером "Реала" Хуленом Лопетеги. Бразилец регулярно общается с нападающим Криштиану Роналду, этим летом перешедшим в "Ювентус" из "королевского клуба".

Марселу выступает за "Реал" с 2007 года. В составе мадридского клуба он 4 раза становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне бразилец провел 4 игры за "Реал".

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