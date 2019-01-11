СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Иско

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско​, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что руководство "бьянконери" планируют заключить контракт с 26-летним испанским хавбеком на пять лет. Сделка может совершиться зимой, но наиболее вероятным вариант видится в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско сыграл в 20 матчах за "сливочных", забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Контракт испанца с "Реалом" действует до 30 июня 2022 года.

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