СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Хамеса

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, утверждает SportMediaset. Права на 27-летнего колумбийца принадлежат "Реалу": мюнхенский клуб может выкупить хавбека за 42 миллиона евро, однако не собирается этого делать.

В ближайшее время агент Хамеса Жорже Мендеш встретится со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи и обсудит возможный переезд своего клиента в Италию. Предполагается, что сделка будет осуществлена летом.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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