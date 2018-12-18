СМИ: "Ювентус" хочет арендовать Погба в январе

"Ювентус" хочет договориться с "Манчестер Юнайтед" об аренде полузащитника Поля Погба, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Quotidiano Sportivo, "Юве" намерен арендовать игрока уже в январе. Соглашение в таком случае будет содержать обязательство выкупа контракта игрока. Ранее сообщалось, что представители "Ювентуса" встречались с агентом француза Мино Райолой.

25-летний хавбек в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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