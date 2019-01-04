СМИ: Йоветич может перебраться в "Севилью"

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич может перебраться в Испанию. Как сообщает Marca, интерес к черногорскому форварду проявляет "Севилья". Он рассматривается в качестве альтернативы нападающему "Челси" Альваро Морате.

Йоветич играл за "Севилью" на правах аренды во второй половине сезона-2016/17, провел 21 матч, забив шесть голов.

В "Монако" бывший форвард "Фиорентины" и "Манчестер Сити" за последние полтора года провел только десять матчей в лиге 1, поскольку страдает из-за частых травм.