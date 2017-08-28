СМИ: Ярмоленко прошел медосмотр в "Боруссии"

Нападающий киевского "киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в скором времени станет игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Sport Arena. Футболист уже прошел медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Предполагается, что шмели заплатят за переход 27-летнего украинца 25 миллионов евро. В этом сезоне нападающий провел в чемпионате Украины пять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Ярмоленко рассматривается в качестве замены Усману Дембеле, перешедшему в "Барселону" за 105 миллионов евро.