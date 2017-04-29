СМИ: вратарем "Днепра" интересуется "Реал"

"Реал" проявляет интерес к вратарю "Днепра" Андрею Лунину, утверждает fcdnipro.com. 18-летний голкипер юношеской сборной Украины может перейти в мадридский клуб уже летом. Лунин дебютировал в "Днепре" в текущем сезоне и на данный момент провел 16 матчей в чемпионате Украины и 3 - в Кубке страны.

Скорее всего, мадридцы рассматривают Лунина как голкипера резервной команды, а для основы планируют приобрести у "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа.