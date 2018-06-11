СМИ: Во вторник-среду "Ювентус" сделает ЦСКА предложение по Головину

В ближайшие дни "Ювентус" сделает ЦСКА официальное предложение по трансферу полузащитника Александра Головина, утверждает calcionews24. Туринский клуб хочет завершить сделку до начала ЧМ-2018.

Сообщается, что предложение будет сделано в ближайшие 48 часов. "Ювентус" готов предложить 18 миллионов евро за 22-летнего хавбека.

Другими претендентами на игрока являются "Монако", "Челси" и "Арсенал".

В минувшем сезоне Головин провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.