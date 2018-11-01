СМИ: "Винисиус Жуниор до трансфера в "Реал" договорился о переходе в "Барселону"

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор мог стать игроком "Барселоны", сообщают испанские СМИ.

По данным Cadena Cope, бразилец после выступления на чемпионате мира U-17 заключил с "Барселоной" предварительное соглашение. Но тогда у него еще не было профессионального контракта с "Фламенго".

Контракт с "Фла", который был подписан позднее, предусматривал сумму отступных в 45 миллионов евро, а также заплатить восемь миллионов посредниками и еще восемь семье игрока. "Реал" выполнил все условия, после чего трансфер состоялся.

18-летний футболист провел три матча за первую команду "Реала" и сделал одну голевую передачу.

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