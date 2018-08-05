СМИ: "Вильярреал" может расстаться с Черышевым, чтобы снизить расходы на зарплаты

"Вильярреал" хочет расстаться с некоторыми футболистами команды, утверждает AS. Причина - сокращение расходов на зарплаты игрокам.

В число футболистов с наиболее высокой заработной платой входит российский нападающий Денис Черышев. Руководство "Вильярреала" решило продать 27-летнего форварда до конца летнего трансферного окна, чтобы сократить расходы.

Ранее сообщалось, что на россиянина претендуют "Эвертон" и "Реал Сосьедад". "Вильярреал" готов расстаться с футболистом за 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала" и забил 4 гола. На чемпионате мира он провел 5 игр в составе сборной России и отметился 4 забитыми мячами.