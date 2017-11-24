СМИ: "Вест Хэм" намерен зимой приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может зимой перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail. По информации источника, 27-летний игрок не против переехать в Англию. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что контракт форварда с краснодарцами истекает летом 2019 года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Смолов провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.