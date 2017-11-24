18:59 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Вест Хэм" намерен зимой приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов стерлингов

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может зимой перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail. По информации источника, 27-летний игрок не против переехать в Англию. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что контракт форварда с краснодарцами истекает летом 2019 года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Смолов провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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vassel

Федя, вперёд! Очень интересно. А то не на кого стало смотреть из наших в Европе. Удачи!!!

19:36

14BrGRU

никуда он не пойдет, там биться за место в составе надо, пример Шершавого,Биляша и компании всех пугает. А в РФПЛ можно и не напрягаться, деньги минимум те же и всегда в основе.

19:33

engaer

БэнД =)

19:25

БэнД

engaer Ну, не в это же днище переходить. Да, АПЛ. Но хотя бы в команду, которая за еврокубки борется.---------------------------------Дык это.. Какой товар, такой и купец ))

19:23

bvb1987

давно пора

19:22

engaer

Ну, не в это же днище переходить. Да, АПЛ. Но хотя бы в команду, которая за еврокубки борется.

19:18

баламошка

Переходи, Федька! Будет очень интересно посмотреть за ним в АПЛ. Баламошка одобряет!)

19:15

Рюрик 09

И кто только уже не хочет купить Смолова! ))))))))

19:11

redgy

давно пора.. в эру шалимова краснодар идет по нисходящей.. и все говорит о долгом пути

19:10