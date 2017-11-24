СМИ: "Вест Хэм" намерен зимой приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может зимой перейти в "Вест Хэм", сообщает Daily Mail. По информации источника, 27-летний игрок не против переехать в Англию. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов стерлингов.
Отметим, что контракт форварда с краснодарцами истекает летом 2019 года.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Смолов провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
vassel
Федя, вперёд! Очень интересно. А то не на кого стало смотреть из наших в Европе. Удачи!!!
19:36
14BrGRU
никуда он не пойдет, там биться за место в составе надо, пример Шершавого,Биляша и компании всех пугает. А в РФПЛ можно и не напрягаться, деньги минимум те же и всегда в основе.
19:33
engaer
БэнД =)
19:25
БэнД
engaer Ну, не в это же днище переходить. Да, АПЛ. Но хотя бы в команду, которая за еврокубки борется.---------------------------------Дык это.. Какой товар, такой и купец ))
19:23
bvb1987
давно пора
19:22
engaer
Ну, не в это же днище переходить. Да, АПЛ. Но хотя бы в команду, которая за еврокубки борется.
19:18
баламошка
Переходи, Федька! Будет очень интересно посмотреть за ним в АПЛ. Баламошка одобряет!)
19:15
Рюрик 09
И кто только уже не хочет купить Смолова! ))))))))
19:11
redgy
давно пора.. в эру шалимова краснодар идет по нисходящей.. и все говорит о долгом пути
19:10