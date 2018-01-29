СМИ: вероятность перехода Промеса в "Саутгемптон" - 90 процентов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, скорее всего, все же перейдет в "Саутгемптон", утверждает The Times. По данным издания, вероятность этого трансфера составляет 90 процентов. Ранее в СМИ появилась информация, что "Саутгемптон" не хочет платить 30 миллионов евро отступных, но главный тренер команды Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее окно.
Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне голландец принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 10 результативных передач.
Промес и "Саутгемптон". Реален ли трансфер? // Таблица переходов РФПЛ //
Промес уедет, Муса вернется? Трансферные слухи дня
frhfxet2itnp
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:54
Al Rains
Он столько не стоит...но буду рад если продадут))
20:17
fifa_guru
героем можно стать не только как победитель, но и как спаситель. там в 3 очках аж 7 команд. выходи и покажи чего ты стоишь. только тогда могут открыться великие врата Манчестера, или Реала. А вы думали из грязи в князи? наивные))
19:12
pahom-17
Антон всех послал...сказал пока Спартак и никаких гентонов...
18:37
К.Б.Ын
Маурисио Пеллегрино на этой неделе выгонят ! И правилбно сделают ! Ему место в Зинаиде ! Там ждут аргофф)))
18:29
Jean4
Похоже Ханни подписывают на место Промеса.
18:10
К.Б.Ын
У вас нормально с мозгом ? ))) Саутгемптон будет платить Промесу 8 лямов евро ? ))) Саутгемптон идёт на вылет! ЗЫ: завязывайте байки конебомжевские. Пишите лучше про Коорина, Дзюбу, Шатова и про Мусу )))
17:50
EstStar
утка кря кря
17:36
Николай.Н
Человек ищет где лучше и больше получает.Это дело Промеса.А вот Спартак теперь вряд ли будет бороться за чемпионство.Зе Луиш без Промеса ноль.
17:09
GoaLapagosS
ВСМЫСЛЕ 30 ЛЯМОВ ПРЕДЛАГАЮТ ИЛИ НЕТ?
17:06
Тот самый Зануда
По Сеньке и шапка.
17:01
Несвин
Подумаешь, одной шоколадкой меньше. Даже и не жалко совсем.
17:01
maslo
Вали Квинсинушка вали. А оттуда Ливерпуль ближе...
17:00
Mad Butcher
Процентов 10 максимум
16:59
Бергкамп 10
ррр
16:57
Бергкамп 10
Промес тебя ждет учесть Мусы!!!Буфаль и Редмонд не дадут тебе играть, они куда лучше смотряться.
16:56
Drek
Всё, о чем начинают трубить, да еще с указанием ценника...бредятина.
16:56
Смерть сусликам
Зачем Квинси эта портовая деревушка?
16:40
werder63
Спасать команду от вылета из АПЛ? Я думаю, Промесу там делать нечего! Это слишком низкий уровень. Слуцкий в Англии уже облажался, муса и т.д. Надо учиться на конских ошибках!
16:39
ЗЗ+
Да ну на. Какой-то Саутгемптон... не хотят платить сумму выкупа... и вдруг Спартак продаст? С чего бы?
16:32