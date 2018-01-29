СМИ: вероятность перехода Промеса в "Саутгемптон" - 90 процентов

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, скорее всего, все же перейдет в "Саутгемптон", утверждает The Times. По данным издания, вероятность этого трансфера составляет 90 процентов. Ранее в СМИ появилась информация, что "Саутгемптон" не хочет платить 30 миллионов евро отступных, но главный тренер команды Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее окно.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне голландец принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 10 результативных передач.

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