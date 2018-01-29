16:25 | Футбол — Трансферы

СМИ: вероятность перехода Промеса в "Саутгемптон" - 90 процентов

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес, скорее всего, все же перейдет в "Саутгемптон", утверждает The Times. По данным издания, вероятность этого трансфера составляет 90 процентов. Ранее в СМИ появилась информация, что "Саутгемптон" не хочет платить 30 миллионов евро отступных, но главный тренер команды Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее окно.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне голландец принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 10 результативных передач.

Промес и "Саутгемптон". Реален ли трансфер? // Таблица переходов РФПЛ // 
Промес уедет, Муса вернется? Трансферные слухи дня

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (20)
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frhfxet2itnp

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog

20:54

Al Rains

Он столько не стоит...но буду рад если продадут))

20:17

fifa_guru

героем можно стать не только как победитель, но и как спаситель. там в 3 очках аж 7 команд. выходи и покажи чего ты стоишь. только тогда могут открыться великие врата Манчестера, или Реала. А вы думали из грязи в князи? наивные))

19:12

pahom-17

Антон всех послал...сказал пока Спартак и никаких гентонов...

18:37

К.Б.Ын

Маурисио Пеллегрино на этой неделе выгонят ! И правилбно сделают ! Ему место в Зинаиде ! Там ждут аргофф)))

18:29

Jean4

Похоже Ханни подписывают на место Промеса.

18:10

К.Б.Ын

У вас нормально с мозгом ? ))) Саутгемптон будет платить Промесу 8 лямов евро ? ))) Саутгемптон идёт на вылет! ЗЫ: завязывайте байки конебомжевские. Пишите лучше про Коорина, Дзюбу, Шатова и про Мусу )))

17:50

EstStar

утка кря кря

17:36

Николай.Н

Человек ищет где лучше и больше получает.Это дело Промеса.А вот Спартак теперь вряд ли будет бороться за чемпионство.Зе Луиш без Промеса ноль.

17:09

GoaLapagosS

ВСМЫСЛЕ 30 ЛЯМОВ ПРЕДЛАГАЮТ ИЛИ НЕТ?

17:06

Тот самый Зануда

По Сеньке и шапка.

17:01

Несвин

Подумаешь, одной шоколадкой меньше. Даже и не жалко совсем.

17:01

maslo

Вали Квинсинушка вали. А оттуда Ливерпуль ближе...

17:00

Mad Butcher

Процентов 10 максимум

16:59

Бергкамп 10

ррр

16:57

Бергкамп 10

Промес тебя ждет учесть Мусы!!!Буфаль и Редмонд не дадут тебе играть, они куда лучше смотряться.

16:56

Drek

Всё, о чем начинают трубить, да еще с указанием ценника...бредятина.

16:56

Смерть сусликам

Зачем Квинси эта портовая деревушка?

16:40

werder63

Спасать команду от вылета из АПЛ? Я думаю, Промесу там делать нечего! Это слишком низкий уровень. Слуцкий в Англии уже облажался, муса и т.д. Надо учиться на конских ошибках!

16:39

ЗЗ+

Да ну на. Какой-то Саутгемптон... не хотят платить сумму выкупа... и вдруг Спартак продаст? С чего бы?

16:32