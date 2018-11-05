СМИ: Венгер возглавит "Милан"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер в течение нескольких недель вел переговоры с "Миланом", сообщает France Football. Стороны близки к заключению соглашения.

В миланском клубе не считают ситуацию драматичной, но хотели бы большей отдачи от команды. В 11-ти матчах этого сезона "Милан" набрал 21 очко и идет на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от "Ювентуса" составляет 10 очков, от "Интера" и "Наполи" - 4 очка.

В настоящее время клуб возглавляет Дженнаро Гаттузо. 40-летний специалист занял этот пост в ноябре 2017 года, сменив Винченцо Монтеллу.

Венгер находится без работы с лета этого года. Ранее он возглавлял "Арсенал" на протяжении 22-х лет. Француз в недавнем интервью заявил, что хорошо отдохнул и в начале следующего года планирует вернуться к работе.