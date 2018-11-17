СМИ: Венгер посоветовал "ПСЖ" подписать Рэмси

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси может перейти в "ПСЖ". Как утверждает Daily Mirror, бывший главный тренер "канониров" Арсен Венгер посоветовал парижскому клубу подписать 27-летнего валлийца.

Контракт Рэмси с "Арсеналом" истекает следующим летом. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

Трансферная стоимость Рэмси составляет 45 миллионов евро, согласно transfermarkt. На игрока претендует "Бавария".

В текущем сезоне Рэмси провел 16 матчей за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

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