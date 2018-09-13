СМИ: "Вальядолид" Роналдо хочет арендовать Винисиуса Жуниора у "Реала"

"Вальядолид" проявляет интерес к вингеру "Реала" Винисиусу Жуниору, сообщает Fox Sports Brazil.

По данным источника, новый владелец "Вальядолида" Роналдо хочет видеть своего соотечественника в команде, так как ему нравится его игра. Речь идет об аренде на полгода. Переход может состояться в январе.

В текущем сезоне 18-летний бразилец за первую команду "Реала" в официальных матчах пока не играл. Он провел два матча за дубль "Реала" ("Кастилью") и забил два мяча.

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