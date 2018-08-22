15:43 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Вальядолид" хочет арендовать Лунина у "Реала"


"Вальядолид" интересуется вратарем "Реала" Андреем Луниным, сообщают испанские СМИ. Речь идет об аренде на один сезон.

По данным Libertad Digital, интерес к игроку также проявляет "Райо Вальекано". Кроме того, "Вальядолид" интересовался возможностью аренды у "Реала" и других игроков. Это нападающий Рауль де Томас, защитник Хесус Вальехо и вингер Винисиус Жуниор. Однако наиболее вероятным выглядит именно вариант с Луниным. Де Томас, скорее всего, окажется в "Райо".

19-летний украинец в нынешнем сезоне не выходил на поле в официальных матчах за "Реал".

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/

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