СМИ: "Вальядолид" хочет арендовать Лунина у "Реала"

"Вальядолид" интересуется вратарем "Реала" Андреем Луниным, сообщают испанские СМИ. Речь идет об аренде на один сезон.

По данным Libertad Digital, интерес к игроку также проявляет "Райо Вальекано". Кроме того, "Вальядолид" интересовался возможностью аренды у "Реала" и других игроков. Это нападающий Рауль де Томас, защитник Хесус Вальехо и вингер Винисиус Жуниор. Однако наиболее вероятным выглядит именно вариант с Луниным. Де Томас, скорее всего, окажется в "Райо".

19-летний украинец в нынешнем сезоне не выходил на поле в официальных матчах за "Реал".